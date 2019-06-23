ترامب: سأتحدث مع بوتين عن "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه قد يتحدث خلال قمة العشرين المقبلة في اليابان إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عن احتمالات التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة للعام 2020.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "Meet the press" بقناة "NBC" الأميركية، بسؤاله عن لقائه ببوتين خلال القمة، وإذا ما كان سيناقش معه التدخل الروسي في الانتخابات المقبلة، "ربما.. قد أفعل ذلك، إذا أردت أن أفعل ذلك فسوف أفعله".

يتبع…