فئران تغزو قصر باكنغهام... والملكة مذعورة

ذكرت تقارير بريطانية، أن الملكة إليزابيث، أصيبت بذعر، بعد عثور العاملين في قصر باكنغهام على مجموعة من الفئران في منطقة المطبخ.

ومن أجل تدارك الموقف سريعا، استدعى موظفو القصر الملكي العريق، فريق لمكافحة الآفات، من أجل التخلص من القوارض، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأفادت هيئة مكافحة القوارض في بريطانيا، أن البلاد تتعرض لغزو من تلك الفئران والقوارض من فصيلة مختلفة لم يعد يؤثر بها السم، والتي تنتشر في المباني القديمة، مثل قصر باكنغهام الذي يعود بنائه إلى عام 1703.

وقال مصدر لصحيفة "ميرور": "لقد تم رصد الفئران في الخارج خارج مناطق المطبخ وهو أمر غير مثالي تماما".

وتابع: "لقد اعتاد الموظفون في الطوابق السفلية تحديدا على رؤية فئران صغيرة بنية تمر على طول الممرات".

وتفيد التقارير بأن المسؤولين قدموا للموظفين، لا سيما عمال المطبخ، تدريبات أولية مثل إغلاق أبواب الخزائن والتخلص من أجزاء كبيرة من الطعام للحد من المشكلة.