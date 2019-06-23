تسجيل
17:59 23 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    سفينة إماراتية تعرض للتخريب في ميناء الفجيرة

    صحف عبرية: المناوشات بين إيران وأمريكا في طريق الصراع أم التفاوض

    © REUTERS / Satish Kumar Subramani
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تزداد حدة المناوشات الكلامية بين الطرفين، الأمريكي والإيراني، وتنذر بنشوب حرب عسكرية، رغم محاولة الجانبين تلطيف الأجواء وعدم الانجرار للحرب.

    تابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية، جُل مجريات الصراع الإيراني الأمريكي، أو الحرب الكلامية بينهما، منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم توقيعه في الخامس عشر من يوليو/تموز 2015، وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات على طهران.

    خليج عمان

    أولت تلك الوسائل الاهتمام الجارف بما يدور في منطقة الشرق الأوسط عامة، ومنطقة الخليج وبحر عمان، بوجه خاص.

    ومن الملاحظ أن جُل هذه الوسائل قد وضعت ملفا كاملا تحت اسم "המתיחות במפרץ הפרסי"، أي "التوتر في منطقة الخليج"، باعتبار أن هذا الملف يهم صناع القرار كما يهم القارئ العادي.

    استهلت القناة العبرية الـ"13" أحد أهم التحليلات السياسية والعسكرية المتعلقة بحرب المناوشات بين إيران وأمريكا، حينما رأت أنه رغم كل التدابير التي تتخذها كل من طهران وواشنطن، فإن كل جانب منهما يريد الوصول إلى طاولة المفاوضات، مدعية أن الطرف الإيراني هو الأكثر جنوحا نحو التوصل لاتفاق جديد مع الإدارة الأمريكية.

    وكتب المحلل السياسي للقناة العبرية، ألون بن ديفيد، أن طهران إذا استمرت في معارضة مقترحات الرئيس ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات، فلن يكون هناك أمامها بديل آخر، ولا يمكن لأحد مساعدتها، وبالتالي فإن الاقتصاد الإيراني وسيواصل الانهيار. مدعيا أن معظم التقديرات تشير إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات.

    قاسم سليماني

    ورأت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، دعا غير مرة قواته إلى حالة الاستنفار القصوى، مما أثار بدوره القلق والتوتر لدى الطرف الأمريكي، تخوفا من تعرض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط إلى التهديد.

    فيما قالت القناة العبرية الثانية على موقعها الإلكتروني إن أمريكا تواصل التوتر في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بإصرارها على أن طهران تقف وراء الهجوم على ناقلات النفط في الخليج، وتزعم — على حد قول القناة — دون التحقق من الفاعل الحقيقي.

    وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، أن التوتر في منطقة الخليج يعني أن هناك ديناميكية الحرب بين الجانبين، موضحة أن الأضرار التي لحقت بناقلات النفط في مضيق هرمز، هي استفزاز إيراني أو أمريكي معا ـ دون التفريق بينهما، مضيفة أنه إذا كان الخيار الأول صحيحا، بمعنى أن استهداف طهران لناقلات النفط في الخليج، فهذا يعني أن إيران مستعدة للاستيعاب والرد في الوقت نفسه.

    وكتب المحلل السياسي للصحيفة العبرية، ران أدليست، أن قمة التعاون بين أمريكا وإسرائيل، بشأن التوتر بين الطرفين، الأمريكي والإيراني، يتمثل في إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، وفرض العقوبات التي فرضتها حكومة ترامب على إيران، في أغسطس 2018، بدعوى أن إسرائيل جزء من اللعبة، وهو ما أوضحه رئيس القسم الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية، قائلا:

    لقد تشاورنا مع إسرائيل طوال عملية الانسحاب من الاتفاق النووي.

    نتنياهو وترامب

    وأكدت الصحيفة العبرية أنه فور الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، اشترك الرئيس ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تبادل الاتهامات لإيران، وبأن الطرفين، الأمريكي والإسرائيلي، على استعداد لتلقين إيران درسا قويا ومؤلما.

    ومن جانبها، أوضحت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن ترامب وافق على شن هجوم عسكري على إيران، ثم تراجع عنه، وذلك ردا على إسقاط طائرة بدون طيار فوق مضيق هرمز، وبأنه لم يعرف السبب، خاصة وأن الرئيس الأمريكي أمر الطائرات والسفن بالانسحاب بعد أن كانت بالفعل في مواقع الإطلاق. وبأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" هي التي اعترضت على قيام القوات الجوية الأمريكية بالهجوم على أهداف إيرانية، مقابل تأييد وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، ورئيسة السي أي إيه، جينا هاسبل، في وقت رفض البيت الأبيض والبنتاغون التعليق على تراجع ترامب.

    ورأت الصحيفة العبرية ضمن تعليقها أن الإدارة الأمريكية غيرت اتجاهها لأسباب لوجستية أو استراتيجية، وبأنه لم يكن معروفا هل ستنفذ الهجمات الأمريكية على أهداف إيرانية لاحقا أم لا.

    وقالت الصحيفة العبرية:

    يبدو أن الرئيس ترامب كان مترددا.

    انظر أيضا:

    الخارجية الإيرانية تصف إعلان ترامب عن عقوبات جديدة على إيران بـ"الدعاية"
    خبير قانوني: أمريكا تحاول جر إيران إلى الفخ كما حصل مع العراق سابقا
    ترامب يتحدث عن صفقة جديدة مع إيران
    ظريف: الفريق "ب" كان يريد استدراج ترامب لحرب مع إيران والحكمة أنقذت الموقف
    الكلمات الدلالية:
    خليج عمان, أمريكا, أمريكا, قائد قيلق القدس الجنرال قاسم سليماني, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الممثلة ناتاليا باردو في على السجادة الحمراء خلال مراسم اختتام الحفل الـ 30 للمهرجان المفتوح للسينما الروسية كينوتافر
    بوتين يلتقي بأمير قطر... دببة تسير في شوارع روسيا... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ترامب: الهجوم على الطائرة دون طيار الأمريكية ربما كان بسبب خطأ
    الهجوم على الطائرة الأمريكية ربما بسبب الخطأ
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك