يلدريم يقر بفوز منافسه أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول

أقر المرشح بن علي يلدريم، بفوز منافسه أكرم إمام أوغلو، بمنصب رئيس بلدية إسطنبول.

أنطاكيا — سبوتنيك . وحسب "رويترز" هنأ مرشح الحزب الحاكم في انتخابات إسطنبول يلدريم مرشح المعارضة إمام أوغلو، وعبر عن أمله في أن يخدم المدينة جيدا.

وأجريت عملية فرز الأصوات في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي جرت اليوم الأحد.

وأدلى 10 ملايين و560 ألف و963 ناخب بأصواتهم في 39 مقاطعة تابعة لمدينة إسطنبول.

بن علي #يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول: أدلينا بصوتنا، استخدمنا حقّنا الديمقراطي، القرار الآن لدى الناخبين، وهذا القرار سوف يكون فوق رؤوسنا pic.twitter.com/nuC0sNxZIT — بن علي يلدريم AR (@BA_YildirimAR) June 23, 2019

وترشح لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المعادة 4 منافسين هم أكرم إمام أوغلو مرشح تحالف "الشعب" المكون من حزبي الشعب الجمهوري والخير، وبن علي يلدريم مرشح تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والحركة القومية، ونجدت غوتشر من حزب السعادة وإلكر يوجل من حزب الوطن، إلا أن يلدريم وإمام أوغلو يعتبران أبرز المنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.