بومبيو واثق من القدرة على بدء المحادثات عندما تكون إيران مستعدة للتفاوض

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات وكرر عرضه للتفاوض مع إيران "دون شروط مسبقة" لخفض التوتر بالمنطقة.