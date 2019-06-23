طهران تحسم قرارها بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن قرار طهران بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي قرار وطني ولا رجعة فيه ما لم تلب مطالبها.

ونقلت "رويترز" عن التلفزيون الرسمي الإيراني أن قول نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد إن إيران لن تتراجع عن قرارها بتقليص بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى.

وقال عراقجي بعد اجتماعه مع أندرو موريسون الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في طهران "الموقعون الأوروبيون على الاتفاق يفتقرون للإرادة لإنقاذ الاتفاق. قرارنا بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي قرار وطني ولا رجعة فيه ما لم تلب مطالبنا".

من جهته، أكد المبعوث الأمريكي، مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية المكلف بجوانب نشاطات إيران، برايان هوك، اليوم الأحد، أن بلاده لا تسعى لمواجهة مسلحة مع إيران، فيما رأى أن هناك ضرورة لتعاون دولي بغية الحد مما أسماه "تهديدات إيران".

وبحسب ما نقل الموقع الإخباري لقناة "العربية" السعودية، فإن اعتبر أن ما أسماه بـ "أذرع إيران" في المنطقة، تمثل تهديدا كبيرا، على حد قوله.

وقال المبعوث الأمريكي، الذي كان يتحدث من الكويت، "عملنا مؤخرا في مجلس الأمن بشكل جيد بشأن إيران".