طهران تحسم قرارها بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن قرار طهران بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي قرار وطني ولا رجعة فيه ما لم تلب مطالبها.