وزير خارجية بريطانيا: نشعر بقلق بالغ من الدخول في حرب غير مقصودة مع إيران

أعرب وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت، اليوم الاثنين، عن قلقه البالغ من الدخول مع إيران في حرب غير مقصودة.

وأكد الوزير البريطاني، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، على أن لا أحد يرغب في الدخول في حرب مع إيران.

وأوضح الوزير البريطاني:

نحن قلقون للغاية، لا نعتقد أن أي من الجانبين يريد حربا، لكننا قلقون للغاية من أننا قد ندخل في حرب عرضية، ونبذل ما في وسعنا لتهدئة الأمور.

وأشار هانت إلى أن بريطانيا كانت على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن "الوضع الخطير للغاية في الخليج".

كانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت، الخميس الماضي، إسقاط طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأميركية، خلال تحليقها فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

فيما أعلن الجيش الأمريكي أن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتنع "في آخر لحظة" عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، عقب إسقاطها طائرة استطلاع أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، بين الخليج وبحر عمان، قبل عدة أيام.



