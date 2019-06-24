إيران تؤكد استعدادها للحوار مع دول الجوار

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن طهران ترحب بأي جهود لنزع فتيل التوتر في منطقة الخليج بعد أسابيع من تدهور العلاقات مع واشنطن.

وقال موسوي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "نرحب بكل جهود خفض التوتر في المنطقة وكذلك الحوار مع دول الجوار ومستعدون لذلك في أي وقت"، وذلك حسب وكالة " فارس " الإيرانية.

وتابع: "الجمهورية الإسلامية رحبت منذ فترة بإجراء مباحثات مع دول الخليج ودعتها إلى التوقيع على اتفاقية عدم الاعتداء".

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، تصريحات وزير بريطاني بأنها "غير بناءة"، مؤكدا أن بريطانيا تقف إلى جانب أمريكا ضد طهران.

وشدد موسوي على أن "قدرات إيران الدفاعية الإلكترونية عالية جدا والهجمات الأمريكية لن يكون لها أثر"، وذلك في أعقاب إطلاق واشنطن هجمات إلكترونية ضد أنظمة إطلاق صواريخ وشبكة تجسس إيرانية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني في وقت سابق اليوم، إن "الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن "صمود الاتفاق النووي يتوقف على التزام جميع الأطراف به الجانب الأوروبي يفتقد للإرادة الكافية لتنفيذ ما ورد في الاتفاق النووي، مضيفا أن "ما يطلبه الأوروبيون منا غير مقبول كعدم الخروج من الاتفاق النووي أو عدم تقليص التزاماتنا".



