أسباب تراجع ترامب عن قراره...لم يقصف إيران بسبب بوتين

كان إلغاء هجوم القصف الصاروخي على إيران بمثابة صدمة لجزء كبير من النخبة السياسية والإعلامية، لأن دونالد ترامب مرة أخرى خلط كل الأوراق لمؤيدي بداية الحرب الأمريكية القادمة في الشرق الأوسط.

بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن رئيس الولايات المتحدة "نشر القاذفات في الجو" ، قرر ترامب توضيح وعرض روايته لما حدث للجمهور. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، "قال الرئيس ترامب صباح الجمعة إن القوات المسلحة للولايات المتحدة كانت "جاهزة ومستعدة" لضرب إيران مساء الخميس، لكنه ألغى ذلك قبل عشر دقائق من البداية، بعد أن قال له أحد الجنرالات إن الضربة ستقتل 150 إيرانيًا ".

وكتب الكاتب إيفان دانيلوف أنه يبدو تفسير الرئيس الأمريكي منطقيًا بطريقته الخاصة: قتل 150 شخصًا بطائرة بدون طيار (والتي، على الرغم من أنها تكلف 130 مليون دولار، لا تزال غير "جندي" بالمعنى الحرفي للكلمة) — قد يبدو مفرطًا حتى بالنسبة لقائد أمريكي ساخن. أو ربما تأثر بحقيقة أن الإيرانيين (وفقًا للبيانات التي تم التحقق منها بشكل غير كامل) اختاروا بين إمكانية القضاء على طائرة أمريكية بدون طيار باهظة الثمن أو طائرة عسكرية أمريكية فيها طيار، وقرروا الاستغناء عن الخسائر البشرية.

من ناحية أخرى، في السياسات الكبيرة (خاصة في أداء السياسيين الأمريكيين رفيعي المستوى من أي اتجاه أيديولوجي)، نادراً ما يحدث اتخاذ القرارات على أساس اعتبارات إنسانية أو اعتبارات نبيلة. هذا التقييم صحيح بشكل مضاعف في تلك الحالات عندما يتعلق الأمر بالقرارات التي تم اتخاذها على الرغم من الضغوط الخطيرة من الدبلوماسيين والجنرالات الأمريكيين الرفيعي المستوى. وفقًا لذلك، بدأت وسائل الإعلام الأمريكية والمتأثرون والخبراء في البحث عن تفسيرات بديلة لما حدث.

ولعل أكثر الاحتمالات فكاهية التي يتم تداولها الآن في الجزء الأمريكي من الشبكات الاجتماعية في حلقة ضيقة من عشاق نظريات المؤامرة، الذين توصلوا إلى استنتاج مفاده: ألغى دونالد ترامب الهجوم على إيران، لأن فلاديمير بوتين قال إن الحرب مع إيران ستكون كارثة.

هناك احتمال آخر، وأصبح هذا الاحتمال شائع جدا لدرجة أن طهران اضطرت إلى دحضه على المستوى الرسمي، وهو أن المفاوضات بين دونالد ترامب والقيادة الإيرانية التي كانت تجري وراء الكواليس فشلت. حيث نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة في الحكومة الإيرانية، زعمت أن طهران تلقت يوم الجمعة رسالة نقلتها سلطنة عمان من الرئيس دونالد ترامب تحذر من هجوم أمريكي وشيك على إيران.

وقال أحد المسؤولين الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "رويترز" في رسالته ، قال ترامب إنه يعارض أي حرب مع إيران ويريد التحدث إلى طهران حول مختلف القضايا، أعطى فترة قصيرة من الوقت للحصول على رد، لكن رد إيران الفوري كان أن ذلك يعتمد على المرشد الأعلى خامنئي الذي يجب أن يحل هذه القضية".

وقال كيفان خسروي، ممثل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، للصحفيين من تلفزيون وإذاعة IRIB: "لم ترسل الولايات المتحدة أي رسالة عبر عمان".

في هذه الحالة، توجد هاوية حقيقية للتفسيرات المحتملة لما حدث، ولكن هناك على الأقل احتمالا واحدا يفسر ما حدث وهو يتعلق بالخصوصيات الأمريكية: قام ترامب باستخدام الخدعة من أجل التفاوض مع طهران بالتهديد بهجوم بالقنابل، وبعد ذلك طلب من وزارة الخارجية أن تنقل مقترحاته (أي، الإنذار النهائي) إلى الجانب الإيراني. نظرًا لوجود عدد كاف من الأشخاص في وزارة الخارجية الذين يرغبون في إثارة حرب مع إيران، فإن هذا لم يحدث، ونشر المعلومات الكاذبة من خلال "رويترز" كانت محاولة لتبين لترامب أنه لم يتم الكذب عليه.

بالمناسبة، وفقًا لترامب نفسه، فقد علم عن العواقب الحقيقية نتيجة الضربة المحتملة، أي عن ضحايا بشرية محتملة، قبل عشر دقائق من بدايتها. قد يشير هذا إلى أنه منذ البداية قد كذبوا على الرئيس الأمريكي بشأن المقترحات الخاصة بالمفاوضات التي يُزعم أنها أرسلت إلى طهران وحول عواقب الضربة الصاروخية بهدف واضح وهو تحويل الوضع إلى حرب حقيقية. ربما شعر الرئيس الأمريكي، بأنها خدعة وقرر إلغاء كل شيء.

حتى أعداء ترامب الإعلاميون من Vox يؤكدون هذا الاحتمال بشكل غير مباشر، مشيرين في استعراضهم للنزاع مع إيران أن مستشار الأمن القومي بولتون ووزير خارجية بومبيو كانا من المؤيدين السابقين لتغيير النظام في إيران. بولتون حوّل الضربة الأمريكية على إيران إلى شيء يشبه نجم التوجيه الشخصي".

في ظروف العزلة المعلوماتية شبه الكاملة (تقريبًا جميع مصادر معلومات الرئيس تمر عبر بومبيو أو بولتون) ربما يضطر ترامب إلى اللجوء إلى أساليب اتخاذ القرار بشكل غير تقليدي والأخذ بالاعتبار موارد تحليلية غير عادية. تقدم صحيفة "نيويورك تايمز"، مستشهدة بمصادرها في البيت الأبيض، احتمالا مثيرا للاهتمام (ومهينا بطريقتها الخاصة للولايات المتحدة) لما حدث:

"استمع الرئيس إلى آراء الجنرالات والدبلوماسيين. عبر المشرعون والمستشارون عن مواقفهم. لكن الصوت الأقوى بالنسبة للرئيس ترامب كان صوت إحدى قنواته المفضلة قناة "فوكس نيوز": تاكر كارلسون. بينما كان مستشارو الأمن القومي يدعون إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران كان يقنع السيد كارلسون السيد ترامب بأن رد الفعل على استفزازات طهران باستخدام القوة سيكون مجنونا، ووفقا له، فإن "الصقور" لا يتصرفون لصالح الرئيس، وإذا سار السيد ترامب إلى الحرب مع إيران، فلن يكون هناك أي فرص لإعادة انتخابه".

إذا كانت مصادر صحيفة "نيويورك تايمز" تقول الحقيقة، فإن ترامب في وضع لا يحسد عليه: ربما يكون الشخص الوحيد في بيئته الذي يدعمه حقًا ولا يستخدمه لأغراضه هو المؤلف ومضيف البرنامج السياسي الأكثر شعبية على التلفزيون الأمريكي. من غير المحتمل أن يكون تاكر كارلسون هو المؤيد الوحيد لسياسة خارجية عاقلة من حاشية ترامب.

ويتضح أن مستشاري ترامب السياسيين الوحيدين هما فلاديمير بوتين وتاكر كارلسون. هما فقط يقولان له الحقيقة وهذا محزن إلى حد ما، وفقا للكاتب.

ويخلص الكاتب إلى قصة إلغاء ضربة صاروخية على إيران لا يمكن إلا أن تلهم البعض للتشاؤم فيما يتعلق بالأعمال الأمريكية المستقبلية في النزاعات الدولية الرئيسية. يحاولون جر ترامب بشكل لا لبس فيه إلى حرب كبيرة، لحرمانه من فرص إعادة انتخابه. وكان يقترب بالفعل أحيانا من نقطة اللاعودة — حدث هذا مرة في الصراع في سوريا، والآن فقط المعجزة منعت حرب محتملة مع إيران.

إنه أمر سيء عندما يكون حول الرئيس فقط المتعطشون للدماء، لأن خطتهم التالية قد تنجح عاجلاً أم آجلاً. إنه لأمر أسوأ أنه سيكون لديهم فرصة في عام 2020 للاستيلاء على السلطة بالكامل في الولايات المتحدة.