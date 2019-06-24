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11:36 24 يونيو/ حزيران 2019
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    شرطة نيويورك

    العثور على مواطنة من أصول روسية وطفليها مقتولين في نيويورك

    © REUTERS / MIKE SEGAR
    العالم
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    أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، العثور على المواطنة الروسية المقيمة في الولايات المتحدة بموجب "بطاقة خضراء"، آلا أوشيفا، وطفليها، 2 و3 سنوات، مقتولين في شقة بمنطقة "ستاتن-آيلاند" في نيويورك، وتم القبض على صديقها الأمريكي للاشتباه به في ارتكاب جريمة القتل.

    نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن موقع شرطة نيويورك، أن دورية من رجال الشرطة توجهت إلى موقع الحادث، صباح يوم السبت الماضي، بعد تلقي مكالمة هاتفية على رقم هاتف الطوارئ 911.

    وجاء في بيان الشرطة:

    "عثر رجال الشرطة لدى وصولهم إلى الموقع شقة مملوءة بالدخان. ووصل رجال الإطفاء من نيويورك وأطفؤوا حريقا صغيراً. وعند دخول مكان الإقامة تم العثور على ثلاث جثث، لامرأة عمرها 36 عاماً وطفلين، ثلاث سنوات وسنتين".

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    ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، تم العثور على أوشيفا البالغة من العمر 37 عاما، مستلقية على وجهها، على سرير وعلى جسدها آثار إصابات بجروح خطيرة في الرأس والوجه، وبالقرب منها جثتا الطفلين وعلامات الاختناق غرقاً بادية على جسديهما.

    ووجهت الشرطة تهماً للمواطن شون وولكر البالغ من العمر 36 عامًا، في ارتكاب جريمة القتل العمد والقتل بالخطأ والحيازة غير المشروعة لأسلحة. وتم احتجاز وولكر، وهو موظف في سلاح الجو الأمريكي، عندما كان يسير على أحد الطرقات وهو يحمل هاتفاً محمولاً وبحوزته بطاقة أوشيفا الشخصية.

    وتجدر الإشارة إلى أن لدى الشرطة بالفعل، بيانات عنه [وولكر] حول ارتكابه في الماضي العنف المنزلي. حيث إنه في كانون الأول/ ديسمبر، كان قد اعتُقل بسبب ضربه لأوشيفا. ووفقا لمصادر الصحف، اتهمها حينها بالخيانة. وتم على إثرها تحويله للفحص النفسي.

    وذكرت الشرطة في بيان لها: "نحن في مرحلة مبكرة من التحقيق، الذي يجري الآن. وسيحدد الطبيب الشرعي سبب الوفاة، لكننا نعتبر أن ما جرى هو جريمة قتل".

    وكانت آلا أوشيفا، قد انتقلت إلى الولايات المتحدة في عام 2011، بعد حصولها على البطاقة الخضراء عبر سحب اليانصيب. والتحقت في أمريكا بالحرس الوطني، وفي عام 2012، حصلت أوشيفا على الجنسية الأمريكية.    

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