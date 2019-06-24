مستشار روحاني: إذا أرادت أمريكا التوصل لاتفاق أشمل من الاتفاق النووي فيجب أن تقدم تنازلات

دعا حسام الدين أشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى تقديم تنازلات كبيرة لإيران للتوصل إلى اتفاق أشمل من الاتفاق النووي، مشددا على رفض طهران التفاوض مع واشنطن قبل رفع العقوبات.

طهران-سبوتنيك. قال أشتا على حسابه على موقع "تويتر": "إذا كانت أميركا تريد أن نقدم أمورا أكثر من الاتفاق النووي فيجب عليها أن تقدم تنازلات كان يجب أن تقدمها قبل الاتفاق النووي".

وتابع: "نحن لا نبحث عن الحرب ولا يجب أن تفرض العقوبات علينا، فالعقوبات والحرب هم وجهان لعملة واحدة"، مضيفا: "كذب أميركا بإعلان جهوزيتها للتفاوض دون شروط مسبقة مرفوض".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد شدد على أن "صمود الاتفاق النووي يتوقف على التزام جميع الأطراف به، والجانب الأوروبي يفتقد للإرادة الكافية لتنفيذ ما ورد في الاتفاق النووي".

مضيفا أن "ما يطلبه الأوروبيون منا غير مقبول كعدم الخروج من الاتفاق النووي أو عدم تقليص التزاماتنا".