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12:17 24 يونيو/ حزيران 2019
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    بي-200

    للمرة الأولى منذ 5 سنوات...روسيا تعرض طائراتها في باريس (صور+فيديو)

    © Sputnik . Georgy Zimarev
    العالم
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    انتهى، يوم أمس الأحد 23 يونيو/ حزيران، المعرض الدولي لي بورجيه الفرنسي السنوي. وعرضت خلال أسبوع أكبر شركات الطائرات منتجاتها في باريس.

    وأصبح هذا المعرض هو الأكبر في تاريخه والأول منذ 5 سنوات، تشارك فيه روسيا وتعرض طائراتها.

    نبذة تاريخية عن المعرض:

     ينظم معرض باريس الجوي بواسطة قلب صناعة الطيران والفضاء الفرنسي Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) هدف معرض باريس الجوي الرئيسي هو عرض الطائرات المدنية والعسكرية للزبائن المتوقعون

    نظم معرض باريس الجوي لأول مرة في عام 1908 كجزء مخصص للطائرات من معرض باريس للسيارات، ومن عام 1909 أصبح معرض باريس الجوي معرض مستقل بذاته، وعقد في غراند بايلس. عقد المعرض أربع مرات أخرى قبل الحرب العالمية الأولى.  ثم انطلق مرة أخرى في عام 1919، ومن عام 1924 عقد المعرض كل عامين. المعرض توقف مرة أخرى بسبب الحرب العالمية الثانية، ثم انطلق مرة أخرى في عام 1946. ومنذ حينها عقد المعرض في السنين الفردية.

    نموذج لتدريب الطيارين على طائرة إم إس-21-300
    © Sputnik . Sergey Mamontov
    نموذج لتدريب الطيارين على طائرة "إم إس-21-300"

    استمر عقد المعرض في غراند بايلس ومنذ عام 1949 عقد العرض الجوي في مطار أورلي. في عام 1953 نقل المعرض من غراند بايلس إلى لي بورجيه.

    ومن أبرز ما عرض كان في معرض 1971 الذي عرض فيه الطائرة إيرباص إيه 300، وفي معرض 1973 عرضت الطائرة الجديدة دوغلاس دي سي-10، ولوكهيد إل-1011 تراي ستار. وأسوء حادث تعرض له المعرض كان عام 1973 عند تحطم الطائرة توبوليف تي يو144. وقتل أفراد الطاقم الستة، و8 أشخاص على الأرض.

    معرض لي بورجيه 2019:

    انتهى المعرض يوم أمس، وزاره أكثر من 320 ألف شخص. عرضت شركات أمريكية وألمانية وإيطالية وبريطانية وبلجيكية منتاجتها بشكل كبير.

    أما روسيا التي عادت في هذه السنة إلى المعرض فقد عرضت طائرات مدنية، بما في ذلك المروحية الخفيفة متعددة المهام "أنسات"، والطائرة البرمائية بي-200 التي شاركت في برنامج التحليق.

    عودة روسيا:

    على الرغم من العقوبات، عادت روسيا إلى المعرض بانتصار نسبي. أقلعت الطائرة الروسية بي-200 فوق لو بورجيه. لم تشارك الطائرات الروسية في برنامج التحليق في أخر معرض.

    معروضات روسيا:

    قدمت روسيا نموذج لتدريب الطيارين على طائرة "إم إس-21-300" ونموذج للمحرك الذي ستزود به هذه الطائرة بي دي-14. وتم عرض نماذج من طائرات الركاب إس إس جي100 وإم إس-21 والطائرات البرمائية بي-200 وبي-103. ومن المعدات العسكرية عرضت طائرات الجيل الخامس "سو-57" ومقاتلات سو-30إس إم وسو-35 وميغ-35 والمقاتلات القاذفة سو-32 وطائرة التدريب القتالي ياك-130 والتمرين ياك-152 والمقاتلة ميغ-29كي.

    بي-200: هي طائرة برمائية  لمكافحة الحرائق ومتعددة المهام تستعمل لأغراض مدنية تستطيع الإقلاع والهبوط من البر ومن على سطح الماء. انتجت في روسيا. ومهامها هي ايقاف الحرائق والحيلولة دون انتشارها وإطفاء الحرائق الصغيرة الناشئة في الغابات وتأمين نقل فرق الإطفاء إلى المنطقة المطلوبة وإعادته، وذلك بفضل قدراتها في الهبوط على سطح الماء أو في مطار وتستخدم الطائرة البرمائية "بي —200" أيضا لنقل المسافرين حيث تحمل نفس صفات طائرات النقل المدني.

    أنسات: مروحية روسية يبلغ وزنها وقت الإقلاع 3.3 طن. وتنقل المروحية 9 ركاب بالإضافة إلى طيار واحد. ويمكن استخدامها من قبل شركات النقل وفرق الإسعاف وأجهزة الأمن والهيئات الخاصة. وتضمن المنظومة الحديثة للقيادة عن بعد والمحركان بي في-207ك من تصميم شركة برات آند ويتني للمروحية التحليق على ارتفاع كبير والمواصفات الفنية العالية، ومما يجعل الطائرة قادرة على منافسة مثيلاتها وتوفر البساطة في القيادة وفاعلية الوقود العالية والمواصفات البيئية الجيدة.

    مشاريع الفضاء الروسية:

    عرضت شركة روسكوسموس الروسية في لي بورجيه-2019 مفهوم برنامج الأبحاث القمري.

    روسكوسموس في لي بورجيه
    © Sputnik . Sergey Mamontov
    روسكوسموس في لي بورجيه

    صرح المتخصصون في المعهد العلمي الرائد في روسكوسموس تسنيماش بأنه من المقرر أن يتم الهبوط الأول على سطح القمر في عام 2030. سيقوم رواد الفضاء بإجراء تجارب وبحوث علمية على سطح القمر. من المقرر القيام بمهام منتظمة إلى القمر في الفترة من 2032 إلى 2035.

    بحلول عام 2035 ، من المخطط إقامة قاعدة دائمة. لهذا الغرض، سيتم إيصال مركبات البناء إلى القمر، وكذلك البضائع ذات الحمولة الكبيرة. المخطط "التوسع في الأبحاث القمرية والبرامج التجريبية وبدء تشغيل قاعدة قمرية كاملة."

    أنغارا وسويوز وبروتون في لي بورجيه
    © Sputnik . Sergey Mamontov
    أنغارا وسويوز وبروتون في لي بورجيه

    لأول مرة، عرضت روسيا في المعرض الدولي نموذجًا للصاروخ الحامل "سويوز-5". " كما تم عرض نموذجا ل"أنغار" ونماذج لمركبات فضائية أخرى، بما في ذلك "لونا-غلوب" و"أركتيكا" و"ميتيور" و"ميتيور-إم".

    انظر أيضا:

    مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا لن تعرض مقاتلة "سو-57" في معرض باريس الجوي
    تصاميم خيالية...معرض باريس الدولي للسيارت
    الكلمات الدلالية:
    باريس, روسيا
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