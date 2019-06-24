وزير الخارجية التركي: نناقش حاليا موعد استلام منظومة "إس- 400" الروسية

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على أن تركيا تبحث حاليا موعد استلام منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس- 400" ومن غير الممكن التراجع عن شرائها.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين "يصعب علينا فهم موقف الولايات المتحدة بشأن منظومة إس- 400"، متابعا "الولايات المتحدة لم ترد إيجابيا على اقتراحاتنا البناءة بشأن منظومة إس- 400 ونحن اشترينا هذه المنظومة بغض النظر عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا…ونناقش حاليا موعد تسليم المنظومة ومن غير الممكن أن نتراجع عن شرائها".

وأضاف تشاووش أوغلو "الشركاء الآخرين في مشروع مقاتلات إف- 35 لا يؤيدون خطوات الولايات المتحدة وهم منزعجون من موقفها وهي لا تنسجم مع اتفاق الشراكة".

وأكد وزير الخارجية التركي "لا نستطيع أن ننتظر من الناتو أو حلفائنا حماية تركيا في حال تعرضها لأي هجوم؛ لأن الناتو لا يستطيع أن يحمي سوى 30 بالمئة من المجال الجوي التركي"، مشددا "لا يحق لأي بلد توجيه التعليمات لتركيا".