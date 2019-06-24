هوك: واشنطن مستعدة لرفع جميع عقوباتها على إيران لكننا بحاجة إلى التوصل للاتفاق أولا

صرح المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك بأن الولايات المتحدة مستعدة لرفع جميع العقوبات المفروضة على إيران واستعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران، لكن يجب أن يكون هناك اتفاق شامل أولاً.

القاهرة — سبوتنيك. وقال هوك في تصريحات للصحفيين في عمان، اليوم الاثنين: "إذا استطعنا التوصل إلى اتفاق شامل، فإن الولايات المتحدة مستعدة لرفع جميع عقوباتها، واستعادة العلاقات الدبلوماسية التي كانت مقطوعة قبل 40 عاماً، والترحيب بالشعب الإيراني في المجتمع الدولي، لكننا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق أولا".

وأوضح هوك أن الولايات المتحدة تبحث عن "صفقة شاملة تتناول البرامج النووية والصاروخية الإيرانية بالإضافة إلى سياسة طهران الإقليمية".