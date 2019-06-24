ترامب: لا حاجة لوجودنا عند مضيق هرمز وعلى الدول حماية ناقلاتها النفطية

وأضاف الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، في تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه على الصين واليابان وكافة الدول الأخرى، حماية ناقلاتها النفطية في مضيق هرمز.

China gets 91% of its Oil from the Straight, Japan 62%, & many other countries likewise. So why are we protecting the shipping lanes for other countries (many years) for zero compensation. All of these countries should be protecting their own ships on what has always been…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2019

وأوضح ترامب:

"الصين تتحصل على 91 بالمئة من النفط من المضيق، واليابان 62 بالمئة، وكذلك كثير من الدول، نحن نحمي ممرات الملاحة البحرية في المنطقة لهذه الدول منذ سنوات مقابل لا شيء".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى الوجود عند مضيق هرمز، بعد أن أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم.