وزير الخارجية الإيرانية يهدد برد عسكري عنيف على "اعتداء صغير"

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستقابل أي اعتداء صغير على أراضيها برد قاسي، مشيرا إلى أن منظومة الدفاع التي أسقطت الطائرة الأمريكية المسيرة هي صناعة إيرانية بحتة.

طهران — سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني عن ظريف اليوم الاثنين قوله إن "إسقاط الطائرة دون طيار الأمريكية المعتدية على الجمهورية الإسلامية فخر لنا"، مضيفا "أي اعتداء صغير على الأراضي الإيرانية سيقابل برد قاسي من قبل القوات المسلحة الإيرانية".

كما أشار الوزير الإيراني إلى أن "منظومة الدفاع التي أسقطت الطائرة الأمريكية المسيرة هي صناعة إيرانية بحتة".

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت، يوم السبت، القائم بأعمال السفير الإماراتي لديها، للاحتجاج على سماح دولة الإمارات للطائرة الأمريكية دون طيار، التي أسقطت الخميس، بالإقلاع من قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها.

وفي السياق نفسه استدعت الخارجية الإيرانية، السفير السويسري لديها، لنفس السبب، على اعتبار أن السفارة السويسرية تمثل المصالح الأمريكية في البلاد.

وقال مدير العام لشؤون الأمريكتين في الخارجية الإيرانية، محسن بهارفاند للسفير السويسري في طهران ماركوس ليتنر، إن بلاده "لا تقبل قيام الدول الأخرى بتقديم أي تسهيلات للقوات الأجنبية من أجل انتهاك المياه والأراضي والجو الإيراني".

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية قدم بهارفاند احتجاجا كتابيا رسميا إلى الدبلوماسي السويسري، عبر فيه عن احتجاج بلاده على اقتحام طائرة أمريكية بدون طيار المجال الجوي الإيراني، وأضاف باهارفاند أن "إيران تحمل واشنطن مسؤولية نتائج مثل هذه الأعمال الاستفزازية".

وكانت السلطات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية دون طيار، كانت تحلق فوق مياه الخليج، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تراجع عن ضرب أهداف إيرانية، الجمعة، ردًا على حادث الطائرة، مؤكدًا عزم إدارته فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية عدم التزامها بالاتفاق النووي.