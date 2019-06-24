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16:10 24 يونيو/ حزيران 2019
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    قوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.

    الجيش الإيراني يعلن استعداده لإجراء مناورات مشتركة مع العراق

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    العالم
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    أعلن قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري عن استعداد بلاده لإجراء مناورات مشتركة مع العراق.

    وأضاف العميد حيدري، اليوم الاثنين، خلال لقائه مدير التدريب العسكري في الجيش العراقي طارق عباس البلداوي، أن القوة البرية للجيش الإيراني على أعلى مستوى من الاستعداد القتالي في جميع المجالات العسكرية ويمكنها نقل خبراتها في مجال التعليم إلى الجيش العراقي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

    رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح
    © REUTERS / MAX ROSSI
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    وتابع قائد القوة البرية في الجيش الإيراني أن "هناك أواصر دينية ومعنوية راسخة من الماضي بين الشعبين الإيراني والعراقي، واليوم فإن هذه الأواصر أقوى بفضل حب أهل البيت عليهم السلام".

    "توجد بين طهران وبغداد قواسم مشتركة وذلك بسبب الأواصر الدينية والمذهبية الإقليمية بينهما والتي أدت إلى مواجهتهما التهديدات المشتركة. إن الوضع الأمني في المنطقة غير مستقر بسبب وجود تدخلات من جانب بعض بلدان المنطقة".

    وأكد قائد القوة البرية للجيش على ضرورة التعاون بين الجيشين الإيراني والعراقي في المناطق الحدودية، مضيفا "لدينا خبرة جيدة في مجال الدفاع، ومن الجيد أن تتوفر أرضية نتمكن من خلالها تقوية الجيش العراقي في هذا المجال".

    إلى ذلك، قال مدير التدريب العسكري في الجيش العراقي طارق عباس البلداوي إن "العراق لن ينسى أبدًا مساعدة الجمهورية الإسلامية، خاصة المساعدات العسكرية في الحرب على داعش".

    وطلب من الجيش الإيراني إجراء دورات تدريبية للجيش العراقي في إيران من أجل تعزيز قوات جيش بلاده في مختلف المجالات العسكرية.

    كما دعا البلداوي إلى إجراء مناورات مشتركة بين إيران والعراق قائلا: نرغب في إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين الجانبين ونتوقع أيضًا إجراء تدريبات في مجال "الكيماويات والميكروبات والنووية" والطب العسكري والقوات الخاصة وتدريب القناصين في الجيش العراقي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, الجيش الإيراني, كيومرث حيدري, إيران, العراق
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