أوغلو: اشترينا صواريخ "إس-400" أيا كانت العقوبات التي ستقرر

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده اشترت دفاعات صاروخية روسية وتناقش موعد استلامها بغض النظر عن أية عقوبات أمريكية، مضيفا أن الولايات المتحدة تجد نفسها في عزلة وهي تضغط على تركيا أيضا بشأن الطائرة "إف-35".

قال جاويش أوغلو، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في أنقرة، إن الدول المشاركة في برنامج المقاتلة "إف-35" لا تؤيد الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لوقف تدريب الطيارين الأتراك، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقال "أيا كانت العقوبات التي ستقرر، أيا كانت التصريحات التي ستصدر من الولايات المتحدة اشترينا صواريخ "إس-400" والآن نتحدث عن متى سيتم تسليمها". وبموجب قانون صدر في الولايات المتحدة عام 2017 قد تتعرض تركيا لعقوبات أمريكية بسبب شرائها معدات عسكرية من روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، وقف تدريب الطيارين الأتراك على الطائرة المقاتلة "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية في ولاية أريزونا بعد أن اشترت تركيا النظم الدفاعية الروسية "إس-400".

ويدور خلاف بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي حول هذا الأمر منذ شهور.

وتقول الولايات المتحدة إن منظومة "إس-400" لا تتوافق مع الشبكة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي ويمكن أن تهدد المقاتلات "إف-35" التي ساعدت تركيا في إنتاجها وتعتزم شراء عدد منها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إنه سيناقش الموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في اليابان هذا الأسبوع.