ترامب: عقوبات مشددة تستهدف المرشد الأعلى الإيراني

وقال الرئيس الأمريكي إن العقوبات ستستهدف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وأضاف ترامب أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران وإنه يود التوصل إلى اتفاق معها.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وسط تصاعد التوتر بين البلدين.
'It's called memory and it's called other things' — Donald Trump keeps talking about his brain pic.twitter.com/3kXyEx5e5J— NowThis (@nowthisnews) June 24, 2019
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر الخميس الماضي، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.
وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط، التي أُعلنت يوم الاثنين، تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".
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