مسؤول إيراني يتحدث عن تفعيل خط ملاحي يربط بين بوشهر الإيرانية وقطر

قال المدير العام للملاحة البحرية والموانئ في محافظة بوشهر (جنوب)، سياوش أرجمند زادة، أنه في ضوء التعاون والإرادة الجادة لدى مسؤولي هذه المحافظة تمت الاستعدادات لتفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر.

وأشار أرجمند زادة إلى أن سفينة "غراند فري" المخصصة للشحن ونقل الركاب على طريق بوشهر — قطر البحري، رست الأسبوع الماضي عند المنصة الثالثة في ميناء بوشهر، كما نقلت وكالة "ارنا".

ونوه المسؤول الإيراني إلى أن سفينة غراند يبلغ طولها 144 مترا وتضم 250 غرفة و500 سرير إلى جانب 300 مقعد، وسيتم استخدامها في بادئ الأمر لنقل السلع وبعد توفر الإمكانيات اللازمة فيها، ستنقل الركاب بين البلدين.

وتابع أن السفينة ستبحر مرتين كل أسبوع لنقل الركاب والسلع على طريق بوشهر- قطر البحري.

وأكد المسؤول الإيراني أن تفعيل الخط الملاحي البحري يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز التجارة البحرية بين إيران وقطر، كما يتيح فرصا سياحية كبيرة في محافظة بوشهر.