ظريف: ترامب على حق... والفريق "ب" متعطش للحرب ويحتقر الدبلوماسية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران، إن "السياسيين الصقور المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعطشون للحرب بدلاً من الدبلوماسية".

وحسب "رويترز" ذكر الوزير الإيراني الرئيس الأمريكي ترامب في تغريديته وقال إنه "محق بنسبة 100٪ في أن الجيش الأمريكي ليس له أي عمل في الخليج".

مضيفاً: "إزالة قواته تتماشى تمامًا مع مصالح الولايات المتحدة والعالم. لكن من الواضح الآن أن الفريق "ب" لا يهتم بالمصالح الأمريكية — إنهم يحتقرون الدبلوماسية ومتعطشون للحرب".

وكان ظريف قد قال في الماضي إن ما يسمى بـ "الفريق ب" الذي يضم مستشار الأمن القومي لترامب جون بولتون، وهو من الصقور المتحمسين ضد إيران، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المحافظ بنيامين نتنياهو، يمكن أن يدفع ترامب إلى صراع مع طهران.

.@realDonaldTrump is 100% right that the US military has no business in the Persian Gulf. Removal of its forces is fully in line with interests of US and the world. But it's now clear that the #B_Team is not concerned with US interests—they despise diplomacy, and thirst for war. — Javad Zarif (@JZarif) June 24, 2019

واستهدف ترامب المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين بفرض عقوبات أمريكية جديدة يوم الاثنين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين إن ظريف سيخضع للعقوبات هذا الأسبوع.

وحسب "رويترز" قال الوزير إن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري. وأضاف أن واشنطن لم تتشاور مع الحلفاء بشأن تلك العقوبات المحددة.

وأفاد منوتشين بأن الأمر التنفيذي كان قيد الإعداد قبل إسقاط إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي لكنه جاء ردا على ذلك الهجوم وكذلك على أفعال إيرانية سابقة في الخليج.