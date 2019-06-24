بومبيو وابن زايد يناقشان التصدي للخطر الإيراني في المنطقة

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع ولي عهد أبو ظبي سُبل التصدي للخطر الإيراني في المنطقة، خلال لقاء جمعهما في أبو ظبي، حيث بدأ بومبيو اليوم زيارة رسمية.

القاهرة — سبوتنيك. نشر الحساب الرسمي للبعثة الأمريكية في الإمارات أنه "خلال لقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ناقش وزير الخارجية مايك بومبيو التصدي للخطر الإيراني في المنطقة".

ووصل بومبيو إلى العاصمة الإماراتية اليوم الاثنين بعد زيارة للسعودية.

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يأتي ذلك، في ظل ارتفاع حدة التوتر في المنطقة، بعد إسقاط إيران، الخميس الماضي، طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.

وتؤكد طهران أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، الأمر الذي تنفيه واشنطن.

وردا على إسقاط الطائرة الأمريكية، أعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة.