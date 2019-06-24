مجلس الأمن يدين الهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان

ندد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين 24 يونيو / حزيران، بالهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط، واعتبرها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

وقال سفير الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي، في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن: "يحث أعضاء المجلس الأطراف المعنية وجميع الدول في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وإنهاء التوتر".

وقالت اللجنة الرباعية التي تضم كلا من السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنها قلقة بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 21 يونيو، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة مغلقة بشأن إيران، وقالت لبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس اطلعت عليها رويترز "سنطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا"، حسب وكالة "رويترز".

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب اتهامات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإيران بتنفيذ هجمات الأسبوع الماضي على ناقلتي نفط في خليج عمان، وهو ممر حيوي لشحنات النفط، ونفت إيران أي دور لها في تلك الهجمات.