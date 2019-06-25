الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تدعو الوفد الروسي للمشاركة في جلسة يونيو

دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الوفد الروسي إلى المشاركة في جلسة عمل الجمعية التي ستعقد في حزيران / يونيو الجاري، منوهة بالوقت نفسه إلى إمكانية الطعن بمسألة صلاحياتها، وجاء ذلك وفقا القرار الذي اتخذته الجمعية البرلمانية ليل الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسل سبوتنيك .