البيت الأبيض يؤكد اجتماع ترامب مع بوتين على هامش قمة العشرين

أعلن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال قمة العشرين، ويناقشان على الأرجح إيران وأوكرانيا والشرق الأوسط وسوريا.