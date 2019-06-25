المخابرات الدفاعية الأمريكية تعتقد أن كيم جونغ أون ليس جاهزا لنزع السلاح النووي

كشف رئيس وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية اللفتنانت جنرال روبرت آشلي ، إن المخابرات العسكرية الأمريكية تعتقد أن زعيم كوريا الشمالية ،كيم جونغ أون ليس جاهزًا لنزع السلاح النووي.

واشنطن — سبوتنيك. وقال آشلي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما زلنا نعتقد في مجتمع الاستخبارات أن كيم جونغ أون ليس جاهزًا لنزع السلاح النووي… ما زلنا نفعل كل ما في وسعنا لتقييم القدرة النووية لكوريا الشمالية".

هذا وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير 2019 دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت العام الماضي تعليق تجاربها النووية في خطوة جديدة تعزز المسار الإيجابي، إلا أن العقوبات الاقتصادية الدولية ما زالت سارية حتى الآن.