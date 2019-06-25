وصول صواريخ "كاليبر" إلى بعد 180 كلم من فلوريدا

وصرح المتحدث باسم القوات البحرية الروسية أن فرقاطة "أدميرال غورشكوف" وسفينتين مرافقتين لها وصلت إلى هافانا في زيارة عمل. وكانت مجموعة الوحدات البحرية الروسية قد عبرت قناة بنما.

ويشار إلى أن فرقاطة "أدميرال غورشكوف" دخلت بحر الكاريبي لتقوم هناك بمهام لبعض الوقت. وتحمل الفرقاطة 16 صاروخا من نوع "كاليبر". ويصل مدى صاروخ "كاليبر" إلى 2500 كيلومتر.

جدير ذكره أن وزارة الدفاع الروسية دشنت في بداية هذا العام مشروع إنشاء صاروخ جديد، محمول بحرًا، من نوع "كاليبر". وسيستطيع الصاروخ المزمع إنشاؤه الذي يطلق عليه اسم "كاليبر إم" إصابة أهداف على بعد يتجاوز 4500 كيلومتر.

وأشارت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إلى أن المسافة الفاصلة بين كوبا وفلوريدا في الولايات المتحدة تبلغ 180 كيلومترا فقط.