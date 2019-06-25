العثور على الآلاف من الصور غير المنشورة للهجوم الإرهابي في 11 سبتمبر

تم العثور على صور لعواقب الهجوم الإرهابي في نيويورك في 11 سبتمبر/أيلول 2001 على قرص من سوق السلع المستعملة.

تم اكتشاف أكثر من ألفين ونصف صورة لعواقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في البرجين التوأمين في نيويورك بمحض الصدفة على أحد الأقراص من سوق السلع المستعملة. تم نشر هذه الصور على flickr.com.

يعتقد موظفو الأرشيف الأمريكي، الذين اكتشفوا الصور، أن عاملا كان يعمل على إزالة الأنقاض كان من الممكن أن يلتقط الصور.

في 11 سبتمبر 2001، تم الاستيلاء على طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية على متنها 92 شخصًا من بوسطن إلى لوس أنجلوس من قبل إرهابيين واصطدمت في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في نيويورك.

بعد ذلك ببضع دقائق، اصطدمت بالبرج الجنوبي طائرة ثانية من الخطوط الجوية المتحدة استولى عليها إرهابيون أيضا، والتي كانت تحلق أيضًا من بوسطن إلى لوس أنجلوس.

على متن الطائرة كان 65 شخصا. بعد مرور بعض الوقت، انهار كلا البرجين.