الصين تطلق أول ناقلة نفط غير مأهولة في العالم (فيديو)

عرضت الصين أول ناقلة نفط غير مأهولة في العالم، والتي أطلق عليها اسم "الرحلة الجديدة".

ونجحت السفينة "الذكية"، التي أنشأتها الشركة الوطنية لبناء السفن في الصين، في اجتياز الاختبارات البحرية، والتي تم خلالها فحص أنظمة الذكاء الاصطناعي والمعدات المثبتة وهي جاهزة لاعتمادها، بحسب موقع توب كور.

السفينة العملاقة، التي يبلغ طولها 300 متر (مثل ملعبين لكرة القدم)، يمكن أن تحمل ما يصل إلى 308 ألف طن من البضائع. وفقًا للمطورين، لم تزود السفينة بأنظمة ملاحة الطيار الآلي فحسب، ولكن أيضًا بنظام للتحكم الذكي في توزيع البضائع السائلة، وكذلك فعالية الطاقة.

مع تحرك أحدث ناقلة في وضع غير مأهول، يمكن للطاقم الموجود على متن السفينة فقط مراقبة تشغيل الآليات والأنظمة المساعدة. وفقا لممثلي الشركة المذكورة أعلاه، يمكن أن تكون النسخ التالية بداية حقبة جديدة في مجال النقل البحري، ليس فقط لزيادة الكفاءة الاقتصادية، ولكن أيضا سلامة الخدمات اللوجستية.