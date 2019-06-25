روحاني: العقوبات الأمريكية على إيران تنم عن يأس واشنطن

روحاني: العقوبات الأمريكية على إيران تنم عن يأس واشنطن

روحاني: البيت الأبيض يعاني من عطب فكري لأنه يواجه في كل يوم مشكلة

روحاني: الرد الإيراني على خرق الطائرة المسيرة الأمريكية جرى خلال دقائق وتمت إصابتها بمنظومة محلية الصنع

يتبع…