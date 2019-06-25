باتروشيف: أمن إسرائيل يجب توفيره مع الأخذ في الاعتبار مصالح البلدان الأخرى في المنطقة

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن أمن إسرائيل يجب توفيره مع الأخذ في الاعتبار مصالح البلدان الأخرى في المنطقة.

القدس — سبوتنيك. وقال باتروشيف، اليوم الثلاثاء، خلال بدء اللقاء الثلاثي حول سوريا:

نحن نتفهم مخاوف إسرائيل، ونريد القضاء على التهديدات الموجودة، حتى يتم توفير الأمن لإسرائيل، فهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا.

وأشار باتروشيف إلى أنه في الوقت ذاته يجب أن نتذكر المصالح الوطنية للدول الإقليمية الأخرى.

وأكد باتروشيف على ضرورة ضمان سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على معظم القضايا التي تتعلق بـ"ما نريد أن نراه في سوريا"، وسيتم إجراء حوار بهذا الصدد.