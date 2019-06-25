ترامب عن امرأة تتهمه باغتصابها: ليست النوع الذي أرغبه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتهام إي جين كارول، الكاتبة والصحفية الأمريكية له بالاعتداء الجنسي عليها، إنها "ليست النوع" الذي يرغبه من النساء.

ونفى ترامب مقابلة مع موقع وصحيفة "ذا هيل" ما قالته كارول إن ترامب اعتدى عليها جنسياً خلال فترة التسعينيات في غرفة تجربة الملابس في أحد متاجر نيويورك.

ورد ترامب على ما قالته كارول، الصحفية في مجلة إيل، في كتاب جديد لها:

"سأقولها باحترام كبير: أولا إنها ليست نوعي. ثانيا، هذا لم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا، حسنا؟".

وأضاف ترامب في اللقاء الذي أجري في مكتبه بالبيت الابيض أن كارول كانت "تكذب تماما" عندما روت ادعاءاتها، وتابع: "لا أعرف شيئا عن هذه المرأة. لا أعرف شيئا عنها".

ونشرت مجلة "نيويورك"، الأسبوع الماضي، مقتطفات من كتاب جديد لها قالت فيه إنها التقت بترامب عن طريق الصدفة في متجر "بيرغدورف غودمان" للملابس في مانهاتن، قبل أن يطلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لمرأة لم يسمها. ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة الملابس.

​وتابعت: "في اللحظة التي أغلق فيها باب غرفة تبديل الملابس، اندفع باتجاهي ودفعني نحو الحائط وتسبب بارتطام رأسي بشدة ووضع فمه على شفتي".

وأضافت كارول أن ترامب ثبتها على الحائط قبل أن تتمكن من دفعه بعيدا عنها والهرب من غرفة تجربة الملابس.

In an official White House statement denying E. Jean Carroll's claim that Donald Trump raped her, the president says "I've never met this person in my life."



Here's a photo of them together. pic.twitter.com/1ROaiiPykw — Angus Johnston (@studentactivism) June 21, 2019

​وقالت إنها لم تتقدم بشكوى إلى الشرطة وقتها "خوفا من تبعات ذلك عليها".

وبذلك تكون كارول المرأة رقم 16 على الأقل التي تتهم ترامب بارتكاب اعتداء جنسي قبل أن يصبح رئيسا.