أردوغان: لن نتراجع عن قرار شراء إس 400 ونبدأ استلامها الشهر المقبل

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء منظومة إس- 400 الروسية، مشيرا إلى أنها ستبدأ استلامها من الشهر المقبل.

وذكر أردوغان، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، "سنبدأ الشهر المقبل باستلام منظومة إس 400"، مؤكدا أن "تركيا غير مضطرة للخضوع للضغوط، ولن تتراجع عن قرار شراء منظومة إس 400".

#عاجل | أردوغان: نبدأ الشهر المقبل باستلام منظومة الدفاع الجوي"S-400" (الروسية)، وهذه مسألة سيادية لا يمكن التراجع عنها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 25, 2019

​وتابع الرئيس التركي، بحسب وكالة "الأناضول"، "مسألة إس- 400 تتعلق بحقوق السيادة بشكل مباشر"، مشددا "أبوابنا مفتوحة أمام الخيارات المختلفة لتلبية احتياجاتنا الأمنية".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أكد، قبل يومين، أن تركيا تبحث حاليا موعد استلام منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس 400 ومن غير الممكن التراجع عن شرائها.

وقال جاويش أوغلو "يصعب علينا فهم موقف الولايات المتحدة بشأن منظومة إس- 400"، متابعا: "الولايات المتحدة لم ترد إيجابيا على اقتراحاتنا البناءة بشأن منظومة إس 400، ونحن اشترينا هذه المنظومة بغض النظر عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا…ونناقش حاليا موعد تسليم المنظومة ومن غير الممكن أن نتراجع عن شرائها".

وأضاف جاويش أوغلو "الشركاء الآخرون في مشروع مقاتلات إف- 35 لا يؤيدون خطوات الولايات المتحدة وهم منزعجون من موقفها وهي لا تنسجم مع اتفاق الشراكة".

وأكد وزير الخارجية التركي: "لا نستطيع أن ننتظر من الناتو أو حلفائنا حماية تركيا في حال تعرضها لأي هجوم؛ لأن الناتو لا يستطيع أن يحمي سوى 30% من المجال الجوي التركي"، مشددا: "لا يحق لأي بلد توجيه التعليمات لتركيا".