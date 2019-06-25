الكرملين: يتم التخطيط لعقد لقاء بين بوتين وولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية.