المرحلة الأولى من صاروخ "فالكون هيفي" تسقط أثناء الهبوط في المحيط الأطلسي

سقطت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون هيفي في المحيط الأطلسي أثناء محاولته الهبوط على منصة عائمة.

تبث شركة SpaceX البث المباشر.

انفصلت المرحلة المركزية بعد وقت قصير من إطلاقها وسقطت في المحيط أثناء محاولة الهبوط على المنصة.

تجدر الإشارة إلى أن اثنين من المعجلات الجانبية هبطت بنجاح في مناطق الهبوط في ميناء فلوريدا.

انطلق أقوى صاروخ حامل اليوم في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت موسكو من المحطة في كيب كانافيرال.

Falcon Heavy يكمل مهمة STP-2 للقوات المسلحة الأمريكية.

وكانت قد أعلنت شركة سبيس إكس أنها أطلقت صاروخ فالكون هيفي، اليوم الثلاثاء.

وأطلق الصاروخ حسب وكالة "رويترز" من مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا.

وكان على متن الصاورخ 24 قمرا صناعيا تجريبيا في إطار تجربة الشركة التي يملكها إيلون ماسك بأنها إحدى أصعب تجارب الإطلاق التي خاضتها.

وانطلق الصاروخ وسط هتافات متابعين للحدث الساعة 2:30 بعد منتصف الليل (0630 بتوقيت غرينتش) بعد تأخير ثلاث ساعات عن الموعد الأصلي للإطلاق والذي كان مقررا في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.