باتروشيف عقب اللقاء الثلاثي: روسيا أكدت دعمها لوحدة أراضي سوريا

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف عقب اللقاء الثلاثي أنه أكد خلال اللقاء دعم روسيا لوحدة أراضي سوريا وتأكيدها بأن لا حل عسكري للنزاع هناك.