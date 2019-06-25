بولتون: المناقشات الثلاثية بين أمريكا وإسرائيل وروسيا مثمرة وبناءة

وصف مستشار الأمني القومي الأمريكي، جون بولتون، اللقاء الثلاثي، الذي انعقد في القدس بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي، بأنه شهد مناقشات "مثمرة وبناء".

القدس- سبوتنيك. وقال بولتون، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي من القدس، إن "الحوار كان مثمرا وبناء، وأجرينا حوارات ثنائية مع إسرائيل وأخرى مع روسيا".

وأضاف بولتون: "روسيا واحدة من الدول النووية العظمى، ونظن أنه ينبغي على روسيا أن تكون قلقة مثلنا من خطر انتشار السلاح النووي".

وانعقد في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، اجتماع مستشاري الأمن القومي، الإسرائيلي والروسي والأمريكي، برئاسة رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وأشار نتنياهو، في كلمة افتتاحية للاجتماع، إلى أن إسرائيل تحركت مئات المرات ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا، وأنها تريد خروج كافة الجيوش الأجنبية منها.

من جانبه قال بولتون إن "إيران هي مصدر الإرهاب والعنف، واستفزازاتها ضد ممتلكات الولايات المتحدة هي تعبير للخطر الناجم عن محاولاتها تطوير أسلحة نووية".

وأضاف بولتون: "الرئيس الأمريكي قرر فرض عقوبات أخرى عليها، لكنه أبقى الباب مفتوحا للعودة إلى المفاوضات".

وقال مستشار الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف: "فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، تعمل روسيا وإيران معا وتستمعان إلى بعضهما البعض، ندرك قلق إسرائيل ونأمل في إزالة التهديدات، لكن يجب علينا أن نتذكر أيضا مصالح القوى الأخرى في المنطقة، والتي إذا تجاهلناها، فلن نحقق نتائج، كما ندعم انسحاب القوات الأجنبية من سوريا".