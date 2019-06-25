باتروشيف: الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها طهران كانت في المجال الجوي الإيراني

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، بأن الطائرة الأمريكية التي أسقطتها إيران في وقت سابق، وفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية، كانت في المجال الجوي الإيراني.

موسكو — سبوتنيك. وقال باتروشيف للصحفيين، عقب محادثاته مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات: "لدي معلومات من وزارة الدفاع الروسية، بأن هذه الطائرة دون طيار كانت في المجال الجوي الإيراني"، مضيفاً: "لم نتلق أي أدلة أخرى"، ومشيراً في نفس الوقت إلى "أنه لم يناقش هذا الموضوع مع الزملاء الإيرانيين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الأخيرة لطائرة أميركية مسيرة، لكنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ10 دقائق بعدما علم أنها قد تتسبب في مقتل 150 شخصاً، بحسب قوله.

وعاود ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران شملت قادة عسكريين في الحرس الثوري، ومؤسسات، وأيضا تضمنت المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وأقر الجيش الأميركي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري.