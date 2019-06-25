روسيا تدعو لرفع العقوبات المفروضة على الشركات العاملة في سوريا

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الوفد الروسي في اللقاء مع ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل، دعا إلى تقديم مساعدة دولية لاستعادة الاقتصاد السوري مع رفع العقوبات المفروضة على الشركات التي تعمل هناك.

القدس — سبوتنيك. وقال باتروشيف للصحفيين، عقب جولة المشاورات الأولى مع نظيريه الأميركي والإسرائيلي، جون بولتون ومئير بن شبات: "أكدنا على جدوى تقديم مساعدة دولية لاستعادة الاقتصاد الوطني السوري، بما في ذلك واستثناء المشغلين الاقتصاديين الذين يعملون أو المهتمين بالعمل في الاتجاه السوري، من القيود والعقوبات الأحادية الجانب".

اقرأ أيضا: باتروشيف عقب اللقاء الثلاثي: روسيا أكدت دعمها لوحدة أراضي سوريا

والجدير بالذكر أن باتروشيف وصل إلى القدس، يوم أمس الاثنين، لإجراء محادثات خلال يومين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون.

وسبق لباتروشيف أن أعلن بأنه يعتزم أن يناقش مع زملائه من الولايات المتحدة وإسرائيل قضايا التسوية السياسية في سوريا والقضاء على الإرهابيين في هذا البلد وإعادة إعماره.