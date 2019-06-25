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15:08 25 يونيو/ حزيران 2019
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    هجمات سيبرانية

    خبير شؤون إيرانية: الحرب السيبرانية بين طهران وواشنطن بدأت منذ استهداف مفاعل بوشهر

    © Sputnik . Alexey Malgavko
    العالم
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    قال محمد شمص، خبير الشؤون الإيرانية إن الحرب السيبرانية بين طهران وواشنطن بدأت منذ سنوات باستهداف مفاعل بوشهر ببرمجيات خبيثة.

     

    وأشار شمص في حديث مع "راديو سبوتنيك" إلى أن ما يحدث هو "جزء من المعركة المفتوحة بين البلدين وما أشيع عن استهداف منصات الصواريخ لم ينجح ولم تكن مؤثرة، مشيرا إلى أن إيران تواجه هجمات يومية بلغت 33 مليون عملية قرصنة وهجمة إلكترونية خلال العام الماضي وهي تخوض أيضا مواجهة إلكترونية مع إسرائيل". 

    الحرس الثوري الإيراني، إيران 3 فبراير 2019
    © AP Photo / Vahid Salemi
    وزير الاتصالات الإيراني: الهجمات الإلكترونية الأمريكية علينا لم تنجح

    وأوضح الخبير في الشؤون الإيرانية أن "اليد الطولى في هذا المجال للأمريكيين، لكن إيران نجحت في إحراز تقدم في تطوير آليات الدفاع وقد فصلت شبكتها العنكبوتية عن الشبكة الدولية، وتعتمد حاليا على تقنيات إيرانية خالصة لتطوير برامج الصواريخ حتى أن ضرب الطائرة المسيرة الأمريكية تم بصاروخ إيراني وليس عن طريق منظومة إس-300 الروسية.  

    كانت تقارير أمريكية إعلامية قد قالت إن البنتاغون شن هجوما إلكترونيا على حواسيب وأجهزة تحكم وإطلاق صواريخ إيرانية، وأن الهجوم جاء بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتم التنسيق له مع القيادة الوسطى الأمريكية ردا على عملية إسقاط الطائرة "غلوبال هوك" التي يزيد ثمنها على 110 ملايين دولار، والتي تقول طهران إنها انتهكت مجالها الجوي فيما تصر واشنطن على أنها أسقطت في الأجواء الدولية.

     

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