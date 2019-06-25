خبير شؤون إيرانية: الحرب السيبرانية بين طهران وواشنطن بدأت منذ استهداف مفاعل بوشهر

وأشار شمص في حديث مع "راديو سبوتنيك" إلى أن ما يحدث هو "جزء من المعركة المفتوحة بين البلدين وما أشيع عن استهداف منصات الصواريخ لم ينجح ولم تكن مؤثرة، مشيرا إلى أن إيران تواجه هجمات يومية بلغت 33 مليون عملية قرصنة وهجمة إلكترونية خلال العام الماضي وهي تخوض أيضا مواجهة إلكترونية مع إسرائيل".

وأوضح الخبير في الشؤون الإيرانية أن "اليد الطولى في هذا المجال للأمريكيين، لكن إيران نجحت في إحراز تقدم في تطوير آليات الدفاع وقد فصلت شبكتها العنكبوتية عن الشبكة الدولية، وتعتمد حاليا على تقنيات إيرانية خالصة لتطوير برامج الصواريخ حتى أن ضرب الطائرة المسيرة الأمريكية تم بصاروخ إيراني وليس عن طريق منظومة إس-300 الروسية.