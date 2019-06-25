صيادون إيرانيون يعثرون على أجزاء من الطائرة الأمريكية المسيرة

وأدلى السفير بتصريحه عبر تويتر وألحقه بصورة لرجل يقف بجوار سفينة صيد وما بدا أنه قطعة معدن عليها شعار القوات الجوية الأمريكية.
local Iranian fishermen found some parts of wreckage of the US drone downed by the Iranian armed forces in Iranian waters.— Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) June 24, 2019
ماهیگیران محلی بخشی از بقایای پهپاد آمریکا را که توسط نیروهای مسلح ج.ا.ایران سرنگون شده بود، در آبهای ایران پیدا کردند. pic.twitter.com/ZUWgYdrZkF
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر الخميس الماضي، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.
وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.
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