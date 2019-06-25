صيادون إيرانيون يعثرون على أجزاء من الطائرة الأمريكية المسيرة

قال السفير الإيراني لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، اليوم الثلاثاء، إن صيادين إيرانيين عثروا على أجزاء من الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران الأسبوع الماضي.

وأدلى السفير بتصريحه عبر تويتر وألحقه بصورة لرجل يقف بجوار سفينة صيد وما بدا أنه قطعة معدن عليها شعار القوات الجوية الأمريكية.

local Iranian fishermen found some parts of wreckage of the US drone downed by the Iranian armed forces in Iranian waters.

ماهیگیران محلی بخشی از بقایای پهپاد آمریکا را که توسط نیروهای مسلح ج.ا.ایران سرنگون شده بود، در آبهای ایران پیدا کردند. pic.twitter.com/ZUWgYdrZkF — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) June 24, 2019

​وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر الخميس الماضي، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.