بعد رسالة والدي ريجيني... وزير الداخلية الإيطالي: قرار سحب السفير من مصر "ليس بيدي"

قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إن سحب سفير بلاده لدى مصر، على خلفية قضية ريجيني، ليس من اختصاصه.

جاء ذلك، ردا على سؤال بشأن دعوة بهذا الصدد، تضمنتها رسالة من والدي الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثرت السلطات الأمنية في القاهرة، على جثته على أحد الطرق الصحراوية، أوائل عام 2016، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، اليوم الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران.

وتابع سالفيني: "الأمر لي في النظر بقرار سحب السفير، ولدي ثقة كاملة في رئيس الوزراء جوزيبي كونتي".

وسحبت إيطاليا سفيرها من القاهرة، على خلفية قضية مقتل ريجيني، وأعادته بعد أكثر من عام بسبب الجمود في مسار التحقيقات المصرية في القضية، بحسب الوكالة.

وطالبت السلطات القضائية في روما نظيرتها في مصر الموافقة على إجراء تحقيقات مع ضباط أمن مصريين، تقول إنه مشتبه بتورطهم في مقتل ريجيني.

ولفتت الوكالة إلى أن والدي ريجيني، وجها رسالة إلى الحكومة الايطالية، وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي و"البوندستاغ" الألماني، تقول إن "إعلان مصر دولة غير آمنة واستدعاء السفير بوسعه أن يكون إشارة قوية على المطالبة باحترام حقوق الإنسان هناك".

وقال والدا ريجيني: "نطلب منكم ألا تتركونا وحدنا في مطالبتنا بالحقيقة، كان جوليو مواطنا أوروبيا ويستحق التزام جميع مؤسساتنا الأوروبية بشأن قضيته".