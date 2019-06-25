مسؤول إيراني: طهران لا ترى سببا مقنعا للالتزام بالاتفاق النووي

أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران لم تعد ترى سببا مقنعا للالتزام بالاتفاق النووي من جانب واحد فقط.

طهران — سبوتنيك. وقال عراقجي خلال لقائه مساعد وزير الخارجية السلوفاكي في طهران: "انتهى التوازن الموجود بين واجبات وحقوق إيران في الاتفاق النووي".

وتابع كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني: "مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تحقيق الأوروبيين لوعودهم فانه لا يوجد سبب لبقاء إيران في الاتفاق النووي"، مؤكدا أن بلاده تركت نافذة مفتوحة للدبلوماسية عبر خروجها التدريجي من الاتفاق النووي.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة" بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من شهر أيار/مايو، أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين هامتين هما وقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ300 كيلوغرام ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن الـ130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا من جانب واشنطن، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.