وزير الدفاع الأمريكي: نحاول غلق الباب أمام الصراع مع إيران

قال وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة مارك إسبر إن أمريكا تحاول إغلاق الباب أمام الصراع وفتح الباب أمام الدبلوماسية مع إيران.

وعبر إسبر عن أمله في أن يدعم الحلفاء "أي مجموعة من الأنشطة" لمنع الصراع مع إيران . حسب "رويترز".

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء إنه يأمل في حشد دعم حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع لمساعي الولايات المتحدة لمنع نشوب صراع مع إيران "وفتح باب الدبلوماسية".

جاء ذلك في أول زيارة خارجية له منذ تولي منصبه.

وقال إسبر عندما سئل خلال رحلته إلى بروكسل عما يريد أن يراه من الحلفاء "أن يعبروا معنا عن القلق والغضب… من أنشطة إيران في المنطقة. ستكون هذه خطوة أولى جيدة".

RT defense_news: In the Defense News Minute for June 24: Acting Secretary of Defense Mark Esper will travel to Belgium during his first week on the job. #DoD #NATO pic.twitter.com/3ZzC8xLw9o — Traces Consultancy (@TracesC) June 24, 2019

وأضاف "ثم بعد ذلك، تقديم الدعم لمجموعة مختلفة من الأنشطة التي ربما نعتقد بأننا نحتاج للمساعدة فيها بهدف منع نشوب صراع وأن نظهر أننا نتحرك عن قناعة. ما نحاول القيام به وما نريد القيام به هو إغلاق باب الصراع وفتح باب الدبلوماسية".