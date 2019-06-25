روحاني: إيران لا تريد حربا مع أمريكا

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني.

طهران — سبوتنيك. وشدد روحاني على أن الأوضاع لن تتغير حتى ترفع أمريكا عقوباتها عن طهران.

ونقلت الرئاسة الإيرانية ، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، عن روحاني قوله "لن نعيد مفاوضات عملنا عليها مدة عامين، تحت أي ظرف".

وأضاف "في أي وقت تقوم 4+1 بالعمل بالتزاماتها في الاتفاق النووي، وتحل مواضيع تصديرنا للنفط والتبادلات البنكية، فإن الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي".

وتابع روحاني:

لن تتغير الأوضاع حتى ترفع أمريكا جميع عقوباتها عنا.

وأضاف الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إيران لا تبحث عن حرب مع أمريكا؛ بحسب وكالة "رويترز".

ومن جانبه، قال ماكرون خلال الاتصال، بحسب البيان، إن "فرنسا سعت وتسعى إلى الالتزام بالاتفاق النووي، كما تسعى إلى إقناع الأطراف المفاوضة عليه وخاصة أمريكا للالتزام فيه".

كما أكد الرئيس الفرنسي على أهمية "تعاون الجميع للحيلولة دون زيادة التوتر في المنطقة، والابتعاد عن التحركات التي تسبب رفع التوتر"، وفقا للبيان.

وفي السياق نفسه، سبق أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية على طهران تنم عن يأس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد روحاني، خلال كلمة له اليوم الثلاثاء، نقلها التلفزيون الإيراني، أن "البيت الأبيض يعاني من عطب فكري، لأنه يواجه في كل يوم مشكلة"، لافتا إلى أن إيران تتحلى بالصبر الاستراتيجي، لكنها لا تخشى شيئا.

وأضاف: العقوبات الأمريكية ستفشل والبيت الأبيض "متخلف عقليا"، مؤكدا أن "العقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي غير مجدية، لأنه لا يملك أرصدة في الخارج.

وأوضح الرئيس الإيراني:

إن الأمريكيين أثبتوا أنهم كاذبون في زعمهم ويريدون التفاوض.

وبشأن الطائرة الأمريكية المسيرة، قال روحاني إن الرد الإيراني على خرق الطائرة الأمريكية جرى خلال دقائق وتمت إصابتها بمنظومة محلية الصنع.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات مشددة على إيران.

وأوضح ترامب أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة. وقال إن العقوبات ستستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مضيفا أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران وإنه يود التوصل إلى اتفاق معها.