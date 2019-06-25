ظريف: بولتون يعد "مؤامرة" لشن حرب على إيران

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الثلاثاء، بالتآمر لشن حرب على إيران.

وكتب ظريف قائلا "هل تريدون معرفة لماذا يبدو الأشخاص الذين لهم سجل مثبت في احتقار الدبلوماسية مهتمين فجأة بالمحادثات؟ ما عليكم سوى أن تقرأوا وصفة جون بولتون لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)". وأرفق بالتغريدة رابطا لمقال من عام 2017 كتبه بولتون في إطار المراجعة الوطنية". حسب "رويترز".

وأضاف ظريف "إيران لم تغادر مائدة المفاوضات قط. فريق بولتون هو من سحب أمريكا بينما كان يتآمر لشن حرب".

بينما هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بالرد الكاسح والإبادة حال قامت بهجوم على أمريكا.

قال ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. وفي بعض المناطق، فإن كاسحة ستعني الإبادة".

Wanna know why those with proven record of detesting diplomacy are suddenly interested in talks?

Just read @AmbJohnBolton's 2017 recipe for destroying the #JCPOA: https://t.co/beCZByEaCT



Iran never left the negotiation table. #B_Team dragged the U.S. out, while plotting for war. pic.twitter.com/be3pKvoACq — Javad Zarif (@JZarif) June 25, 2019

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى أن بيان إيران اليوم "جاهل وغبي"، ويعكس أنهم غير مدركين للواقع.

جاءت تغريدات الرئيس الأمريكي، بعدما ذكرت وكالة "الاسوشيدتبرس"، اليوم الثلاثاء، أن إيران وصفت الإجراءات الأمريكية وإدارة البيت الأبيض بـ "التخلف العقلي"، مشيرة إلى أن التعليقات من طهران أظهرت بوضوح أن قادتها يفكرون بخلاف ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران بشأن برنامجها النووي وإسقاط إيران لطائرة استطلاع أمريكية دون طيار الأسبوع الماضي.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا من جانب واشنطن، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.