ماكرون لروحاني: فرنسا تسعى لإقناع أمريكا الالتزام بالاتفاق النووي

ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان، أن الرئيس أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء في إطار مبادرة فرنسية لمنع تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون لروحاني إن فرنسا سعت وتسعى إلى الالتزام بالاتفاق النووي وإلى إقناع الأطراف المفاوضة عليه وخاصة أمريكا الالتزام به. بحسب "رويترز".

وبحسب بيان للرئاسة الإيرانية، أكد ماكرون خلال الاتصال الهاتفي مع روحاني على تعاون الجميع للحيلولة دون زيادة التوتر في المنطقة.

ورفض مسؤول في قصر الإليزيه إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن المحادثة.

ومن جانبه أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني.

وشدد روحاني على أن الأوضاع لن تتغير حتى ترفع أمريكا عقوباتها على طهران.ونقلت الرئاسة الإيرانية، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، عن روحاني قوله "لن نعيد مفاوضات عملنا عليها لمدة عامين تحت أي ظرف".

President Trump has just signed an executive order to deny Iran's Supreme Leader and his associates access to key financial resources and support. pic.twitter.com/14qE9iUe61 — The White House (@WhiteHouse) June 24, 2019

وأضاف "في أي وقت تقوم 4+1 بالعمل بالتزاماتها في الاتفاق النووي، وتحل مواضيع تصديرنا للنفط والتبادلات البنكية، فإن الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات مشددة على إيران.

وأوضح ترامب أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة. وقال إن العقوبات ستستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مضيفا أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران وإنه يود التوصل إلى اتفاق معها.