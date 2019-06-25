نواب مجلس الدوما الروسي يخططون لزيارة المملكة العربية السعودية

صرح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن وفدا من نواب مجلس الدوما يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية في الفترة من 7 إلى 10 تموز/ يوليو لتعزيز التعاون بين برلمانيي البلدين.

موسكو — سبوتنيك. وقال نوفيكوف "من الواضح أن القرار لم يتم التصويت عليه (من قبل مجلس الدوما)، ويمكن اعتبار أنه لم يتم تبنيه. لكن لا شيء يشير إلى عدم اتخاذ قرار. وهناك وفد كبير إلى حد ما".

ووفقا لجدول أعمال اجتماع مجلس الدوما، فإنه من المقرر أن يجري النواب زيارة إلى المملكة العربية السعودية يومي 7 و 10 تموز/ يوليو.

وعلى صعيد آخر فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية.