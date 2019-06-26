ريابكوف: موسكو مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية ردا على أعمال الناتو وكبح نواياه العدوانية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستتخذ إجراءات عسكرية ردا على أعمال الناتو فيما يتعلق بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى وستكبح النوايا العدوانية للحلف.